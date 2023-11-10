هل طلب الزمالك المشاركة في السوبر؟ اتحاد الكرة يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة المسابقات، حقيقة طلب نادي الزمالك المشاركة في بطولة السوبر المصري التي ستقام في دولة الإمارات بمشاركة أربعة فرق.

قال عامر حسين في لقاء تلفزيوني عبر قناة "etc”: "تم اتخاذ قرار باستبعاد الزمالك من بطولة كأس سوبر الأبطال في الإمارات، وتحديد الأربعة فرق المشاركة".

أضاف "عامر ": "حال مخاطبة نادي الزمالك اتحاد الكرة من أجل المشاركة في البطولة، فيتم مناقشته داخل مجلس الإدارة ويتم الرد عليه، ولا يوجد أي جديد في هذا الملف حاليا".

وأكمل: "مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ستكون يوم 13 مارس 2024، وهو الموعد الأنسب للفريقين، واتحاد الكرة المسؤول بالطبع عن تنظيم المباراة".

وأتم حديثه: "الكلام لازال باكرًا حول الحضور الجماهيري، في نهائي الكأس ونتمنى امتلاء المدرجات خصوصا في ظل العلاقة الجيدة بين الناديين حاليا، وهو ما يشجع الجهات المعنية بزيادة الأعداد الجماهيرية".