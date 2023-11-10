التونسي محرز المالكي حكما لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى نادي الزمالك اخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف يفيد باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتقرر أن يدير مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي التونسي محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي و أيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا، والإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.