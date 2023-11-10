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رسمياً.. الداخلية يعلن التعاقد مع هيثم شعبان لتدريب الفريق

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القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الداخلية برئاسة اللواء عثمان الدسوقى تعاقده مع هيثم شعبان لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة على أن يستمر تعاقده مع النادي لنهاية الموسم الجاري  ومعه عمرو حسن مدرباً عاماً، ويتولى هيثم شعبان مسئولية تدريب الفريق خلفاً لـ ميمي عبد الرازق الذي رحل عن منصبه بعد الخسارة من سيراميكا في الدوري.

ويلعب الداخلية أمام بلدية المحلة يوم 1 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري ، ويحتل الداخلية المركز 16 في جدول ترتيب ( دوري nile) برصيد 4 نقاط.

وسبق لـ هيثم شعبان تولي تدريب عدة فرق أبرزها سيراميكا الذي قاده للتأهل للدوري الممتاز قبل أن يتولى تدريب بتروجت.

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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