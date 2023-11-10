شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المقاولون يقترب من الزوراء العراقي فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الكولومبي لويس إدوارد لاعب المقاولون العرب السابق، من الانضمام بشكل رسمي إلى فريق الزوراء العراقي، والذي يدربه حسام البدري مدرب المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق.

وكان لويس إدوارد قد رحل عن المقاولون العرب في نهاية الموسم الماضي، عقب انتهاء تعاقده مع ذئاب الجبل حيث رفض اللاعب تجديد تعاقده.

ونشر إدوارد صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال تواجده بنادي الزوراء تمهيداً لاتمام تعاقده مع الفريق العراقي.

انتهت علاقة الكولومبي لويس إدوارد، صانع ألعاب المقاولون العرب، بقلعة الجبل الأخضر بعد رحلة استمرت لخمس مواسم وذلك بعد انتهاء تعاقده مع النادي، وكان اللاعب قد انضم إلى المقاولون العرب فى موسم 2018، وخاض إدوارد 156 مباراة مع ذئاب الجبل، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 23.

وبدأ الخميس الماضي، فريق الكرة الأول بنادي المقاولون تدريباته بعد انتهاء الراحة التي منحها شوقي غريب مدرب الفريق للاعبين لمدة 4 أيام، حيث يبدأ الفريق استعداداته لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجاري.

واستغل شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، فترة التوقف الحالية في الدوري، لأداء مناسك العمرة بالكعبة المشرفة وزيارة المدينة المنورة بصحبة زوجته وأبنائه.