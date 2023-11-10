شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى الأخير قبل السفر للجونة.. محاضرة وفقرة بدنية وتقسيمة قوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الاهلي تدريباته اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة في الخامسة من مساء غداً،السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز ( دوري nile ).
انطلق المران في العاشرة صباح اليوم، حيث قام مارسيل كولر المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين لمناقشة آخر الاستعدادات الفنية الخاصة بالمباراة.
وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة، قبل أن يستكمل الفريق بقية الفقرات الخططية واختتم المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.
وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ملعب المقاولون العرب
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