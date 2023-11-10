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مران الأهلى الأخير قبل السفر للجونة.. محاضرة وفقرة بدنية وتقسيمة قوية

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القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الاهلي تدريباته اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة في الخامسة من مساء غداً،السبت في إطار ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز ( دوري nile ).

انطلق المران في العاشرة صباح اليوم، حيث قام مارسيل كولر المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين لمناقشة آخر الاستعدادات الفنية ‏الخاصة بالمباراة.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة، قبل أن يستكمل الفريق بقية الفقرات الخططية واختتم ‏المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا  بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأربعاء الماضي  على ‏ملعب ‏المقاولون العرب

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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