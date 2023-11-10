شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى الأخير قبل السفر للجونة.. محاضرة وفقرة بدنية وتقسيمة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الاهلي تدريباته اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة في الخامسة من مساء غداً،السبت في إطار ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز ( دوري nile ).

انطلق المران في العاشرة صباح اليوم، حيث قام مارسيل كولر المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين لمناقشة آخر الاستعدادات الفنية ‏الخاصة بالمباراة.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة، قبل أن يستكمل الفريق بقية الفقرات الخططية واختتم ‏المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ‏ملعب ‏المقاولون العرب