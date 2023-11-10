شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خضر وعابدين وكريم سعيد يقودون منتخب الشباب أمام الشمس وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب التشكيل الذي يخوض به المباراة الودية أمام الفريق الأول بنادي الشمس بعد قليل، في ختام الاستعدادات لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس.

يضم التشكيل كلا من عبد المنعم تامر ، أحمد عابدين ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحسن أبو المعاطي في الدفاع ، ومحمد السيد وأحمد خالد كباكا ومروان محمد في الوسط، وعمر خضر ومحمد عبد الله وكريم سعيد في الهجوم .

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.