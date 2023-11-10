شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على إراحة أكرم توفيق من مباراة الجونة غداً فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إراحة أكرم توفيق لاعب الفريق من مباراة الجونة غداً في الدوري ، ولم يُشارك أكرم في مران الأهلي الذي أقيم اليوم حيث فضّل إراحته.

ويحرص المدرب السويسري على تنفيذ سياسة "الروتيشن" بين لاعبي الفريق الفترة الحالية لمواجهة ضغط المباريات وأزمة الإجهاد التي يعاني منها الفريق حيث يتبادل أكرم توفيق ومحمد هاني في قيادة الجبهة اليُمنى حيث شارك محمد هاني أساسياً في مباراة المقاولون قبل أن يثشارك أكرم توفيق في المباراة التالية أمام سيراميكا وإنتهت المباراتين بفوز الأهلي بنتيجة واحدة (2-1).

واختتم فريق الاهلي تدريباته اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة في الخامسة من مساء غداً،السبت في إطار ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز ( دوري nile ).

انطلق المران في العاشرة صباح اليوم، حيث قام مارسيل كولر المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين لمناقشة آخر الاستعدادات الفنية ‏الخاصة بالمباراة.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة، قبل أن يستكمل الفريق بقية الفقرات الخططية واختتم ‏المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ‏ملعب ‏المقاولون العرب