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جائزة جديدة لصلاح في الدوري الإنجليزي.. والفرعون يعادل إنجاز روني وفان بيرسي

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز، عن فوز النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب الفراعنة، ومهاجم فريق ، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر أكتوبر الماضي.

نجح صلاح في التفوق على قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة خلال شهر أكتوبر وهم بيدرو نيتو ومبويمو ودوجلاس لويز وكريستيان روميرو وديكلان رايس.

وتمكن النجم المصري، من معادلة الثنائي واين روني وروبين فان بيرسي أسطورتا مانشستر يونايتد، بعد الفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الانجليزي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتساوى محمد صلاح مع واين روني وروبن فان بيرسي ليفوز بالجائزة للمرة الخامسة، ويمتلك الآن جوائز أفضل لاعب في الشهر أكثر من أي لاعب حالي في الممتاز.

ويتفوق فقط على محمد صلاح، كل من وستيفن جيرارد وهاري كين وسيرجيو أجويرو الذين فازوا بالجائزة في مناسبات أكثر.

ونجح محمد صلاح في التتويج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة بتاريخه، بعد أن سبق وفاز بها في أشهر نوفمبر 2017، فبراير 2018، مارس 2018، أكتوبر 2021.

وخاض محمد صلاح مع نادي ليفربول هذا الموسم 11 مباراة استطاع خلالها صناعة 11 فرصة محققة في الدوري الإنجليزي بالإضافة الى 8 أهداف وصناعة 4 آخرين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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