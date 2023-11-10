شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري يحيل مدير نادي بيراميدز إلى لجنة الانضباط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، تحويل ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز إلى لجنة الانضباط بسبب انتقاده التحكيم عقب مباراة فريقه مع الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، والتي خسرها الفريق السماوي بركلات الترجيح.

وكتب مدير نادي بيراميدز على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عقب المباراة مباشرة، «من اعتاد على الباطل لا يمكنه تطبيق العدل» في إشارة إلى تعرضه للظلم في اللقاء الأخير.

وقال عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري: «في كرة القدم هناك انفعالات كثيرة، وهناك عقوبات أيضاً، واتحاد الكرة قرر تحويل عيد إلى لجنة الانضباط بعد تصريحاته عن التحكيم، ولا أحد يتدخل في عمل اللجنة، وهي صاحبة الحق في إصدار العقوبات ضده».

وأضاف حسين: «من واجبنا حماية حكام الكرة المصرية، وأن نجلب لهم حقوقهم كاملة، خصوصاً في وجود فيتور بيريرا المسؤول عن الحكام، ونعلم أن هناك سلبيات في وجود التصنيف الجديد، لكن هناك تجربة جديدة لها أيضاً إيجابيات، وهناك حكام شباب تم تصعيدهم سيكونون مستقبل التحكيم المصري».

واختتم حديثه قائلاً: «مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ستكون يوم 13 مارس 2024، وهو الموعد الأنسب للفريقين، واتحاد الكرة المسؤول بالطبع عن تنظيم المباراة، والكلام ما زال باكراً حول الحضور الجماهيري».