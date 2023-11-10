شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انتقم فريق أليانزا ليما من فوز غريمه التقليدي بلقب بالدوري؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب نادي يونيفرسيتاريو ديبورتيس، بفرض عقوبات على منافسه أليانزا ليما، بعدما خيم الظلام على احتفالات الفريق بلقب دوري كرة القدم في بيرو في ملعب أليانزا، ما حال دون إقامة مراسم توزيع الجوائز.

وعزز يونيفرسيتاريو رقمه القياسي بإحراز لقب الدوري للمرة 27 بعد فوزه 2-صفر على غريمه في المدينة أليانزا، ليحسم الفوز 3-1 في النتيجة الإجمالية.

لكن قبل انطلاق الاحتفالات انطفأت الأنوار في استاد أليخاندرو فيلانويفا، وهو ما وصفه يونيفرسيتاريو بأنه تصرف مشين وخطير.

وقال في بيان: «ندعو السلطات إلى معاقبة المسؤولين عما حدث... لا ينبغي أن تشوه أي أحداث مشينة الاحتفالات الرياضية».

وأضاف «تعرض لاعبونا وجهازنا الفني والبعثة المرافقة للخطر في مباراة القمة... أطفئت الأنوار لمنع إقامة مراسم توزيع الجوائز. وأثناء انقطاع التيار الكهربائي حاول طاقم أليانزا ليما مهاجمة أعضاء فريقنا الذين كانوا يحتفلون بالفوز».

وأشار يونيفرسيتاريو إلى أن مراسم توزيع الجوائز ستقام على أرضه في استاد مونومنتال يوم الأحد.

وقال أليانزا إنه أطفأ الأنوار «للإسراع في إخلاء المدرجات والحفاظ على سلامة الجمهور والفريقين».

وأضاف النادي الحاصل على لقب الدوري 25 مرة «أليانزا ليما مؤسسة تحترم الروح الرياضية، وتهدف دائماً إلى توفير المتعة الآمنة للجماهير والرياضيين والمتخصصين في شؤون الرياضة».

وتابع «ندرك أنه ربما تم تفسير هذا الإجراء بطرق مختلفة، لكن الدافع الوحيد للنادي كان تجنب أي مواقف مؤسفة... نأسف لأي إزعاج تسببنا فيه للمشاهدين والجمهور بصفة عامة».

وقال أليانزا إنه سيتعاون مع السلطات بعدما أعلن مكتب المدعي العام في بيرو على حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً) فتح تحقيق بشأن إطفاء الأنوار.

وبعد ذلك سخر يونيفرسيتاريو من تصرف منافسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإعلان عن «مصباح مضاد لانقطاع الكهرباء.. أقوى 27 مرة من المصباح التقليدي»، في إشارة إلى عدد مرات تتويجه بلقب الدوري المحلي.