شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الـ5 مع ليفربول.. صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

توج النجم الدولي المصري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر هذا الموسم 2024/2023.

وتوج النجم الدولي المصري محمد صلاح بجائزة لاعب شهر أكتوبر، وذلك عقب الأداء المميز الذي قدمه «الفرعون» رفقة صفوف فريق ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ » هذا الموسم 2024/2023.

وأعلن الحساب الرسمي لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» «تويتر سابقاً»، إن النجم المصري محمد صلاح هو لاعب الشهر في المسابقة الإنجليزية.

كما قال الحساب الرسمي لفريق ليفربول، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» اليوم الجمعة: «محمد صلاح توج بجائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأضاف نادي ليفربول: «للمرة الخامسة يُتوج الملك المصري بهذه الجائزة رفقة الريدز».

واختتم الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي: «تهانينا يا مو».