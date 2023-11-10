شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق على أرتيتا وكلوب.. ثلاثية تاريخية لمدرب توتنهام في الدوري الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

كتب أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام التاريخ بحصده جائزة مدرب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي رسمياً.

وتفوق بوستيكوجلو في سباق حصد الجائزة على كل من ميكيل أرتيتا (أرسنال)، ويورجن كلوب (ليفربول)، وأوناي إيمري (أستون فيلا).

ولعب توتنام ثلاث مباريات في شهر أكتوبر فاز فيها جميعاً على حساب كل من لوتون تاون، وكريستال بالاس، وفولام.

وأصبح المدرب الأسترالي أول مدير فني في تاريخ الدوري الإنجليزي يظفر بأول ثلاث جوائز ينافس عليهم.

هذا بالإضافة إلى كونه أول مدرب في تاريخ البطولة يحصد ثلاث جوائز متتالية لأي مدير فني يخوض أول موسم له الدوري الإنجليزي.

وأصبح بوستيكوجلو رابع مدرب يظفر بالجائزة ثلاث مرات متتالية بعد كل من أنطونيو كونتي، وبيب غوارديولا، ويورجن كلوب.

ويحتل توتنام المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي بـ26 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.