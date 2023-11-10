شكرا لقرائتكم خبر عن «لقاء العمالقة».. تفاصيل حوار بين زيدان وميسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

تبادل الأسطورة الأرجنتينة ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، وزين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد وفرنسا، الحديث في لقاء سادت عليه العاطفة والودية، صدر عن شركة اديداس الراعية للأسطورتين العالمتين.

وشرع زين الدين زيدان أسطورة المرينغي لاعباً ومدرباً موجهاً حديثه لفتى برشلونة قائلاً:«من المؤسف أننا لم نتمكن من اللعب معاً»، الأمر الذي رد عليه ميسي قائلاً: «أنت تعرف أني أقدرك، لم نتمكن من اللعب معاً ولكننا لعبنا ضد بعضنا بعضاً».

واستكمل ميسي كلامه بالحديث عن قيمة الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا كمرجع الرقم 10 في الأرجنتين والعالم، وخاصة بالنسبة لنا نحن الأرجنتينيون فالقميص رقم 10 خاص للغاية، حيث يذكر الجميع بمارادونا.

وأوضح: «شاهدت دييغو قليلاً، عندما ذهب إلى نيويلز في مرحلته الأخيرة، كان عمري 6 أو 7 سنوات ولا أتذكره، مثلما حدث في مونديال 1994. كنت طفلاً، لا أتذكره كثيراً».

وأضاف: «بعدها شاهدت مقاطع فيديو له، إنه مرجعنا للكرويين في العالم ومثلنا الأعلى.

وأكد ميسي في حديثة عن الأسطورة الأرجنتينة «بالنسبة لنا دييغو هو شخص قوي للغاية سيستمر في الوجود لسنوات عديدة أخرى، ليس لدي شك في ذلك، أطفالي يعرفون دييغو دون أن يرونه من قبل، عبر الفيديو، ومن خلال حديثنا عنه».

وتحدث زيدان عن قدوته في المركز رقم 10 قائلاً: «بالنسبة لي كان إنزو فرانسيسكولي، لأنه لعب في مارسيليا، ابني إنزو تم تسميته على اسمه، كنت أريد أن أصبح مثله».

كما أبدى زيدان امتعاضه من ارتداء ميسي للرقم 30 بعد رحيله عن برشلونة، حيث قال ميسي: «الرقم 30 كان مميزاً بالنسبة لي أيضاً لأنه أول رقم ارتديته».

ليرد زيدان: «ولكنه كان مميزاً بالنسبة لك فقط، الناس يريدون رؤية ميسي بالقميص رقم 10، إذا كنت سأرى ميسي أريد رؤية الرقم 10 على ظهره».

زيدان: ميسي هو السحر

وكال زيدان الثناء على ميسي بعد ذلك، حيث اعترف «زيزو» أنّه كان يتفوق على خصومه بفارق ثانية، حينما كان لاعباً لكن «ميسي كان متقدماً على الجميع بفارق 3 ثوان».

ووصف ميسي في كلمات قليلة قال: «إنها كلمة واحدة فقط: سحر. حين أشاهده في الملعب تقريباً أعرف ماذا سيفعل، الأمر كأنه رابط بيننا».

على الجانب الآخر قال ميسي عن زيدان: «أنا لا أقول ذلك لأنه هنا، لأني قلت ذلك عدة مرات، بالنسبة لي هو أحد أعظم اللاعبين في التاريخ».

وتابع «أحبه وأقدره كثيراً تابعته كثيراً في مدريد وجعلني أعاني كثيراً لأني كنت من برشلونة».

وأوضح «لقد استمتعت بذلك كثيراً حتى وإن كان صعباً بالنسبة لي فقد كنت ولا أزال مشجعا لبرشلونة، ولكن اللاعبون العظام عابرون لألوان القميص والبلاد».

أما عن ندم ميسي الأكبر في مسيرته فقال: «نهائي كأس العالم، حتى وإن تمكنت من محو الأمر قليلاً بعد الفوز بكأس العالم 2022، لا يزال ذلك حاضراً في ذهني».

ليسا محظوظين

واعترف ليونيل ميسي أيضاً بأنّه يرغب مشاركة الفريق نفسه مع زيدان وقال له: «أنا معجب بك كثيراً. لم نكن محظوظين بما يكفي للعب معاً، كنا محظوظين بما يكفي لمواجهة بعضنا كمدرب وكلاعب. دائماً مع الكثير من الاحترام والإعجاب بكل ما فعلته وما تفعله».

لكن ميسي أظهر احترامه الكبير لزيدان ومدحه قائلاً: «زيدان واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، كنت معجباً به وكنت أحب مشاهدته، جعلنا نعاني كثيراً عندما كان في الريال، خصوصاً حين كنت مع برشلونة، كان لاعباً عظيماً في فريق تاريخي ولاعبين مذهلين، كان يمتلك السحر والذكاء، اذكر مهارته في وسط الملعب وهدفه التاريخي ضد باير ليفركوزن بيسراه وكذلك أمام فالنسيا، كان من الممتع مشاهدته».

واتفق كلاهما على أن الرقم «10» قد ضاع في الزمن الحالي، خاصة مع طرق اللعب المعتمدة، واتجاه المدربين إلى جعله بوجه آخر، حيث قال ليو: «اللاعبون رقم 10 أصبحوا قلائل الآن في عالم كرة القدم» فردّ عليه زيزو: «الحمد لله أنك ما زالت تلعب والرقم 10 موجود».

وأوضح ميسي أن الرقم شيء مهم: «بالنسبة للأرجنتين، الرقم 10 هو رقم مميز للغاية، عندما تفكر في هذا الرقم يتبادر إلى ذهنك مارادونا، أردنا جميعاً أن نكون مثله، إنه مرجعنا، مثلنا الأعلى».

«قصة الرقم 5 مع زيدن»

وبينما أشاد ميسي بقيمة الرقم 5 التي صنعها زيدان قائلاً: «أنت من جعل الرقم 5 مهماً»، وروى زيزو قصة غريبة وراء اختياره لهذا الرقم في ريال مدريد.

قال زيدان: «فلورنتينو بيريز رئيس النادي لم يحب الأرقام مثل 25 و30 و35، فقد كان من المدرسة القديمة ويعتبر أن الأرقام تبدأ من 1 عند الحارس وتنتهي عند 11».

وأضاف «كان مانولو سانشيز يرتدي الرقم 5 في الدفاع ثم رحل وحين وصلت رشح لي هذا الرقم، وقلت لنفسي إني في يومي الأول ويجب أن أوافق».

وتبادل ميسي وزيدان في نهاية الأمر قميص الأرجنتين الذي يحمل الرقم 10 بنظيره الفرنسي، وهما اللذان حققا لقب كأس العالم، إذ توج ليو مؤخراً في 2022 بقطر وفاز زيزو في 1998 بفرنسا على حساب البرازيل.