شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الوحدة ينهي تعاقده مع موسيماني ويعين بويتنويج بديلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أقال نادي الوحدة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وعين الهولندي أرنو بويتنويج مدرب الفريق الرديف بدلاً منه، في مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وقال نادي الوحدة في بيان له عبر إكس: «تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حول إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وأضاف النادي: «قررت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم تعيين السيد أرنو بويتنويج مدرباً للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، متمنين له التوفيق والنجاح».

وسبق لبويتنويج قيادة «العنابي» في الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن موسيماني تولى قيادة «العنابي» في 18 يونيو 2023 وقاد الفريق في 14 مباراة منذ استلامه المهمة وحقق الفوز في 8 مباريات وخسر 6.