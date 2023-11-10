شكرا لقرائتكم خبر عن «الروح الإيجابية» تنظم فعالية رياضية في مدرسة دبي الوطنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة البرشاء بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، فعاليات رياضية في مدرسة دبي الوطنية فرع البرشاء، تزامناً مع تحدي دبي للياقة 2023، وسعياً لترسيخ ثقافة الرياضة كنمط حياة صحي بين السكان في إمارة دبي.

وشارك في اليوم الرياضي، يونس آل رحمة منسق الأنشطة بمؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي، وفاطمة بوحجير رئيس قسم التنوع الثقافي بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وأسامة عجول المدير العام لمدرسة دبي الوطنية، وسعاد أبوحرب مديرة المدرسة، إلى جانب 1000 طالب وطالبة، وتضمن اليوم الرياضي المشي وتمارين في اللياقة البدنية، وألعاباً ترفيهية وعروضاً رياضية لجميع المراحل من الجنسين، ومحاضرات توعوية حول أهمية ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة مُستداماً.

وأشادت فاطمة بوحجير بدور المؤسسات التعليمية في نشر الشغف بين مختلف أطياف المجتمع التعليمي، والتأكيد على أهمية تمارين اللياقة البدنية في استكشاف الطاقات والقدرات الكامنة، وانعكاس ذلك على تعزيز السعادة والطاقة الإيجابية في المجتمع التعليمي، وتشجيع الأطفال والشباب على الالتزام بتخصيص 30 دقيقة يومياً للنشاط البدني لمدة 30 يوم بدايةً، حتى يصبح ذلك أسلوب حياة ونمطاً صحياً مستمراً، مؤكدة أهمية الرياضة والنشاط البدني على النمو الصحي والعقلي للطلبة، وانعكاس ذلك على مستوى أدائهم الدراسي وتركيزهم.