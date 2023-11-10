شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يستهدف تطوير قطاع المراحل السنية لكرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، استمرار النادي في جهوده لتطوير العمل في قطاع المراحل السنية لكرة القدم، مشيراً إلى أن هذا التوجه النوعي يأتي ضمن أهداف النادي ومواصلة الجهود نحو اكتشاف وتنمية المواهب الشابة، فضلاً عن غرس القيم الإيجابية وخلق أنماط حياة صحية لدى اللاعبين، مع تقديم الدعم لأولياء الأمور لتوفير بيئة تربوية تكاملية لأبنائهم.

ويعكس هذا التحول الاستراتيجي التزام النادي ببناء أسس قوية لمستقبل كرة القدم في المنطقة، وتوفير بيئة تدريبية متقدمة تسهم في تطوير اللاعبين وصقل مهاراتهم الرياضية والشخصية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الإدارة مع المدربين في مسرح النادي، بحضور عبيد سعيد علي خميس الطنيجي رئيس لجنة الفريق الأول لكرة القدم، وجميع المدربين.

وفي سياق التطوير، أكد المطوع رغبة النادي في تحقيق رؤية شاملة للاستعداد للمرحلة المقبلة، مع اعتماد منهجية علمية واضحة، وأفاد بأن النادي يعمل حالياً على تشكيل لجنة مختصة تهدف إلى تطوير العمل في قطاع المراحل السنية، بهدف رفع مستوى الكفاءة والمهارة التدريبية للجهاز الفني والإداري.