الامارات | بداية قوية لمنتخب المغرب في مونديال الناشئين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب المغربي تحت 17 عاماً بداية جيدة في نهائيات كأس العالم في إندونيسيا، بفوزه على بنما 2-0 اليوم على ملعب "جيلورا-بونغ-تومو في سورابايا في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الأولى. وبكر ممثل العرب الوحيد في العرس العالمي بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة 16 بواسطة مدافع الجيش الملكي سيف الدين شلاغمو، اثر تمريرة من لاعب وسط اتحاد طنجة عبد الحميد معلي.

وفرض معلي نفسه نجما للمباراة بصناعته الهدف الثاني أيضا عندما مرر كرة الى مهاجم الفتح الرباطي أيمن إيناير تابعها داخل المرمى في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل عن ضائع. ويشارك "أشبال الأطلس" في النهائيات التي انطلقت عام 1985، للمرة الأولى في تاريخه بعد بلوغهم دور الاربعة في بطولة افريقيا التي اقيمت في الجزائر في مايو الماضي، عندما أنهوها وصفاء للسنغال التي تخوض غمار العرس العالمي للمرة الاولى في تاريخها.

وتصدر المغرب الذي يشرف على تدريبه لاعب الوسط الدولي السابق سعيد شيبا، المجموعة الاولى التي تضم إندونيسيا المضيفة والإكوادور اللتين تلتقيان لاحقا في المباراة الافتتاحية للنهائيات التي تستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل.

ويخوض المنتخب المغربي مباراته الثانية الإثنين المقبل ضد الإكوادور، قبل أن يلتقي إندونيسيا في الجولة الثالثة الاخيرة من الدور الأول الخميس المقبل.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في البطولة الى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى ثمن النهائي.