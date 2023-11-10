ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر.. مشاهدة مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي (يلا شوت)

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي (يلا شوت) ، ويوم الجمعة يشهد توجيه الأضواء نحو ملعب الملك فهد الدولي، حيث ستقام مباراة قمة بين الهلال، الفريق الرائد وصاحب المركز الأول، وفريق التعاون الطموح الذي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي روشن. تعد هذه المواجهة ذات أهمية خاصة لكلٍ من الهلال والتعاون، حيث يسعى الهلال إلى تعزيز موقعه في الصدارة والابتعاد بفارق نقاط مريح، بينما يسعى التعاون إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه في الترتيب وضمان مكانة قوية في سباق اللقب.

الهلال، الملقب بالزعيم، يمتلك جماهيرًا كبيرة ومتحمسة، وتصدره في الدوري ليس مفاجأة، حيث يعتبر من الأندية الرائدة في المملكة العربية السعودية. يتفوق الهلال على الفرق المنافسة في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة. يأتي اللقاء أمام التعاون في سياق يتطلع فيه الهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته، خاصة بعد فوزه في الجولة الماضية على الفتح بنتيجة 2-0.

من جهة أخرى، يعيش التعاون أحد أفضل المواسم لديه، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 25 نقطة. يسعى التعاون إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء لتقليص الفارق مع الفرق الأخرى في الصدارة وتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب. على الرغم من أن التعاون تعادل في آخر مباراة أمام ضمك، إلا أنه يملك إمكانيات ولاعبين مميزين يمكنهم قلب الطاولة في أي لحظة.

تاريخ مواجهات الهلال والتعاون يظهر ندية المواجهات بينهما، حيث فاز التعاون في مباراتين من آخر خمس مواجهات، بينما حقق الهلال الانتصار في مباراتين أيضًا، مما يشير إلى أن المباراة تتوقع أن تكون مثيرة ومتكافئة.

بالنظر إلى السياق الحالي والموقع في جدول الترتيب، يمكن توقع أداء قويًا من الهلال الذي يستفيد من عامل الأرض والجمهور. على الجانب الآخر، سيكون التعاون متحمسًا لتحقيق نتيجة إيجابية والتأكيد على قوته كفريق يمتلك طموحًا حقيقيًا في هذا الموسم. سيكون لهذا اللقاء تأثير كبير على المشهد الرياضي في المملكة وسيكون محط أنظار الجماهير الرياضية في المنطقة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون اليوم في دوري روشن السّعودي

تملك شبكة قنوات "SSC SPORTS " الحقوق الحصريّة لدوري روشن السّعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُبث مباراة الهلال والتعاون عبر قناة "SSC SPORTS HD 1" بصوت المعلق فهد العتيبي انطلاقا من الـ18 بتوقيت السّعودية والـ17 بتوقيت مصر والـ19بتوقيت الإمارات.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر

قناة SSC SPORTS EXTRA HD 1 على عرب سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والتعاون أونلاين؟

توفر منصة "شاهد" خدمة مشاهدة المباريات المباشرة الخاصة بدوري روشن السّعودي عبر تطبيق "SHAHID VIP" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تهمّ الكرة السّعودية ومباريات أخرى عربيّة وعالمية، و إضافة إلى كرة القدم بإمكان الجماهير العربيّة متابعة مجموعة من الأحداث الرياضية الأخرى، بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

موعد مباراة الهلال ضدّ التعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

المباراة توقيت السّعودية توقيت الإمارات توقيت مصر القنوات الناقلة الهلال-التعاون

18:00

19:00

17:00

SSC SPORTS HD 1



ملعب المباراة: استاد الملك فهد الدولي

البطولة: دوري روشن السّعودي-الجولة ال13

معلق المباراة: فهد العتيبي