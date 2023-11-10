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بوستيكوجلو يحقق إنجاز تاريخي في مسابقة الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يسيطر أنجي بوستيكوجلو  المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي على جائزة مدرب الشهر في مسابقة الممتاز.

وحصد أنجي بوستيكوجلو جائزة الأفضل في الشهر للمرة الثالثة على التوالي في مسابقة البريميرليج.


وكان بوستيكوجلو حصد جائزة مدرب الشهر أيضا في أغسطس وسبتمبر ليسطر أسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي.
ويتواجد توتنهام بقيادة بوستيكوجلو في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي بنقطة واحدة.

واستطاع مدرب السبيرز التفوق على يورجن كلوب المدير الفني لفريق وميكيل أرتيتا مدرب آرسنال وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا.
 

إنجاز تاريخي لـ بوستيكوجلو 


بات بوستيكوجلو أول مدرب يحقق جائزة مدرب الشهر ثلاث مرات في مسابقة الدوري الإنجليزي بشكل متتالي منذ بداية الموسم الكروي الجديد.

وكان ثلاث مدربين فقط من حققوا الجائزة في 3 مناسبات متتالية وهم الإيطالي أنطونيو كونتي، والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، كلوب.

ويعتبر جوارديولا أكثر مدرب توج بجائزة الأفضل في الشهر بـ 4 مرات متتالية ذلك في موسم 2017-2018.
 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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