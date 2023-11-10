رسميًا.. الوحدة الإماراتي يعلن إقالة موسيماني ويكشف عن بديله

أعلن نادي الوحدة الإماراتي اليوم الجمعة إقالة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للفريق الكروي الأول بسبب سوء النتائج، والكشف عن بديله.

وغاب بيتسو موسيماني عن مباراة الوحدة الأخيرة أمام عجمان ادفي الدوري الإماراتي، بسبب تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى لعدة أيام، قبل أن يخرج عقب تحسن حالته.

وارتبط اسم موسيماني بتدريب نادي الزمالك بعدما أعلنت إدارة الأبيض بإقالة كولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “الوحدة ينهي تعاقده مع بيتسو موسيماني بالتراضي”.

وأضاف: “تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حول إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين”.

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واختتم: “وقررت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم تعيين السيد أرنو بويتنويج مدرباً للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، متمنين له التوفيق والنجاح”.

وقاد موسيماني الوحدة في 14 مباراة منذ توليه المهمة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وخسر 6.

كما قاد موسيماني فريق الوحدة إلى إلى دور الـ 16 من البطولة العربية التي أقيمت قبل بداية الموسم، وخرج أمام الشباب السعودي بركلات الجزاء الترجيحية.

ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب دوري للمحترفين برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، والخسارة في 3 مباريات.