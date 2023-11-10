كولر يطيح بـ 11 لاعبًا من قائمة الاهلي أمام الجونة

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي على قائمة المارد الأحمر استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام نادي الجونة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الاهلي أمام منافسه الجونة مساء غد السبت في المواجهة المؤجلة بينهما من المسابقة المحلية.

وستنطلق مواجهة المارد الأحمر أمام الجونة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “خالد بشارة” بالغردقة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري.

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ويتواجد الاهلي في المرتبة الثانية بجدول ترتيب الدوري المصري ولديه في رصيده 12 نقطة.

وجاءت قائمة الاهلي لمواجهة الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: “محمد هاني- خالد عبد الفتاح- كريم فؤاد- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- كريم الدبيس.

خط الوسط: آليو ديانج- إمام عاشور- مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة.

وفي الهجوم: حسين الشحات- طاهر محمد طاهر- بيرسي تاو- أحمد عبدالقادر- أنتوني موديست.

وقرر كولر استبعاد كل من ” حمزة علاء، محمود متولي، علي معلول، أكرم توفيق، معتز محمد، عمرو السولية، كهربا، صلاح محسن، محمد الضاوي كريستو، رضا سليم، محمد زعلوك”.