رونالدو يتصدر قائمة منتخب البرتغال في معسكر نوفمبر

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي قائمة منتخب بلاده، استعدادًا لمباراتي ليخنتشتاين وإيسلندا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024.

وشهدت قائمة منتخب البرتغالي تواجد الثلاثي المحترف في دوري روشن السعودي، وهم: نجمي النصر رونالدو ومواطنه أوتافيو، إضافة إلى روبن نيفيز لاعب الهلال.

وبتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة.

وسيخوض منتخب البرتغال مواجهتين ضد منتخبي ليخنتشتاين يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة التاسعة من دور المجموعات بتصفيات المؤهلة لـ “يورو 2024”.

اقرأ أيضا.. 5 غيابات تضرب الاهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري المصري

بينما سيلاقي منتخب البرتغال نظيره إيسلندا يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة إلاربع بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة بتصفيات المؤهلة لـ يورو 2024.

ويحتل منتخب البرتغالي المرتبة الأولى بجدول ترتيب مجموعته برصيد 24 نقطة حيث لعب 8 مباريات فاز في جميعها.