ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال لمباراة التعاون في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قائمة فريقه لمباراة التعاون في دوري روشن السعودي.

وستقام مباراة الهلال والتعاون، على ملعب الملك فهد الدولي، في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بدوري روشن.

تشكيل الهلال لمباراة التعاون

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبدالحميد ــ حسان تمبكتي ــ كاليدو كوليبالي ــ ياسر الشهراني.

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الوسط: سالم الدوسري ــ محمد كنو ــ ناصر الدوسري.

الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش ــ ميشايل ديلجادو ــ مالكوم.

حكم مباراة الهلال والتعاون

حكم الساحة: إيفان بارتون (السلفادور).

حكم مساعد: ديفيد موران (السلفادور)، هنري بوبيرو (نيكاراغوا).

حكم رابع: محمد الغامدي.

حكم فيديو: إريك ميراندا (المكسيك).

حكم فيديو مساعد: فيصل القحطاني.

ويحتل فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد فريق التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.