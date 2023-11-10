بيراميدز يصدم الاهلي بخصوص الصفقة الدفاعية

حسمت إدارة نادي بيراميدز خلال الساعات الماضية مصير صفقة أسامة جلال من الرحيل إلى صفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وارتبط اسم أسامة جلال في الفترة الأخيرة بالانضمام إلى صفوف النادي الاهلي بناء على رغبة من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر.

وأكدت التقارير الصحفية أن إدارة بيراميدز تتمسك باستمرار أسامة جلال في صفوف الفريق السماوي حيث لا يوجد نية لبيعه أو التخلي عن خدماته في الشتاء المقبل.

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ويتمسك الجهاز الفني لـ بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، ببقاء اللاعب نظرًا لخوض الفريق العديد من البطولات، وأبرزها دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.

ويتمسك باتشيكو بضرورة تواجد كافة اللاعبين معه لنهاية الموسم إذ ما أراد المنافسة على الألقاب لذا أصبحت صفقة انتقال أسامة جلال إلى الاهلي باءت بالفشل.