كيبا يورط ريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا.. مدة غيابه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تفاصيل إصابة كيبا أريزابالاجا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، والتي تعرض لها قبل مباراة سبورتنج براجا.

وتعرض كيبا لإصابة مفاجئة أثناء عملية الإحماء، ليتم استبداله قبل دقائق من انطلاق مباراة ريال مدريد أمام سبورتنج براجا، يوم الأربعاء الماضي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وانهت بفوز الملكي بثلاثية نظيفة.

وأصدر نادي ريال مدريد اليوم الجمعة بيانا عبر موقعه “بتويتر” قال خلاله: “بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا كيبا أريزابالاجا من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص إصابته في العضلة المقربة الطويلة في الفخذ اليمنى”.

اقرأ أيضا.. مفاجأة.. أكرم توفيق يقترب من الغياب عن الاهلي أمام الجونة

وأشار نادي ريال مدريد إلى أنه في انتظار تطور حالة كيبا حارس مرماه، ولم يحدد مدة غيابه.

وكانت صحيفة “آس” الإسبانية، أشارت إلى أن غياب كيبا سيمتد لفترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

وتعاقد نادي ريال مدريد مع كيبا خلال الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي، ليعوض غياب البلجيكي تيبو كورتوا الحارس الأساسي، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي قبل انطلاق الموسم.