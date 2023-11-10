"أرفض الاستهانة بالزمالك".. صبري يعترض على انضمام فتوح وصبحي للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق، اعتراضه على قرار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بضم محمد صبحي وأحمد فتوح، لاعبي الأبيض لمعسكر الفراعنة.

قال محمد صبري في مداخلة تلفزيونية عبر قناة “etc": نادي الزمالك يريد إرساء مبادئ وقيم ولذلك عاقب اللاعبان، واتحاد الكرة لديه علم بالواقعة، ولم يكن هناك حالة رضا عن تصرفات اللاعبين.

أضاف "صبري": "بعيد عن الجانب الفني ورؤيته، واقعة فتوح وصبحي بمغادرة معسكر الزمالك اخلاقية، وكان من المفترض أن يقف روي فيتوريا واتحاد الكرة مع نادي الزمالك".

وأضاف: "كان لابد من إيصال رسالة للاعبين بأن الأندية أكبر من أي لاعب على مر التاريخ، من الوارد أن يحدث خلاف بين فتوح وأي مدرب، لكن وصل به الأمر إلى الاستهانة بنادي الزمالك".

وأكمل: "الزمالك خط أحمر بالنسبة لنا جميعًا، ما ارتكبه كبير جدا، وحزين لما فعله اللاعب، ولست متقبل ما قام به فتوح بمغادرة معسكر الزمالك قبل لقاء زد، ومؤيد لقرار إدارة الزمالك وسيجني النادي تبعاته سريعا وهو ما شاهدناه في لقاء الفريق أمام بيراميدز".

وأتم تصريحاته: "مجلس إدارة الزمالك كان موفق في القرارات رغم وجود معارضة من البعض في البداية، لكن بعد مباراة الأمس الجميع يساند ويدعم المجلس في القرار الخاص بعرض اللاعبين للبيع".