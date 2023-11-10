شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضم القوة الضاربة فى الأهلى لمواجهة الجونة بدوري NILE.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، قائمة الفريق لخوض مباراة الجونة غداً في الدوري ( دوري nile ).، وشهدت القائمة غياب أكرم توفيق لاعب الفريق حيث فضّل مارسيل كولر إراحة اللاعب.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة ، الجونة ، كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، نيدفيد.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر.

واختتم فريق الاهلي تدريباته اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة في الخامسة من مساء غداً،السبت في إطار ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز ( دوري nile ).

انطلق المران في العاشرة صباح اليوم، حيث قام مارسيل كولر المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين لمناقشة آخر الاستعدادات الفنية ‏الخاصة بالمباراة.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة، قبل أن يستكمل الفريق بقية الفقرات الخططية واختتم ‏المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ‏ملعب ‏المقاولون العرب