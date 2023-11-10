تعرف على الجهاز المعاون لـ هيثم شعبان في تدريب الداخلية

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء عثمان الدسوقي مدير الكرة بنادي الداخلية تعيين هيثم شعبان مديرا فنيا للفريق الشرطي خلفا لـ ميمي عبد الرازق على أن يبدأ مهمته مع الفريق اليوم الجمعة.

أكد الدسوقي أن الجهاز المعاون لهيثم شعبان في تدريب الداخلية مكوّن من عمرو حسن مدرب عام وأحمد فتحي مدرب وخالد الزيني مدربا لحراس المرمى.

وعن موقف الثنائي هاني عبد الباقي ومحمد زيكا اللذين كانا يقودان الفريق بشكل مؤقت ، أوضح أن عبد الباقي سيعود للعمل في قطاع الناشئين بينما يتحدد اليوم موقف زيكا من العمل في جهاز هيثم شعبان أو العودة للعمل في قطاع الناشئين.

وأعلن نادي الداخلية برئاسة اللواء عثمان الدسوقى تعاقده مع هيثم شعبان لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة على أن يستمر تعاقده مع النادي لنهاية الموسم الجاري ومعه عمرو حسن مدرباً عاماً، ويتولى هيثم شعبان مسئولية تدريب الفريق خلفاً لـ ميمي عبد الرازق الذي رحل عن منصبه بعد الخسارة من سيراميكا في الدوري.

ويلعب الداخلية أمام بلدية المحلة يوم 1 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري ، ويحتل الداخلية المركز 16 في جدول ترتيب الدوري المصري ( دوري nile) برصيد 4 نقاط.

وسبق لـ هيثم شعبان تولي تدريب عدة فرق أبرزها سيراميكا الذي قاده للتأهل للدوري الممتاز قبل أن يتولى تدريب بتروجت.