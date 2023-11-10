شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة سوء الحظ تعاند " آل مروان" في دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" مفاجئة غير ثارة لبعض متابعى كرة القدم المحلية عقب مرور 6 جولات من عمر المسابقة حيث لم يقدموا بعض اللاعبين إداء جيد من غير المتوقع عقب الظهور بشكل قوى المواسم الماضية.

ومن بين هذه اللاعبين الثلاثى "ال مروان" الذى أنتظر الجميع تألقهم بشكل قوى وهم مروان عطية لاعب فريق الاهلى ومروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر و مروان حمدى مهاجم فريق المصرى البورسعيدى.

مروان عطية

تراجع مستوى مروان عطية لاعب خط وسط فريق الاهلى بشكل كبير هذا الموسم حيث شارك هذا الموسم في 8 مباريات دون الظهور بشكل قوى.

مروان محسن

لم يتمكن مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر من استعادة مستواه هذا الموسم حيث شارك في 7 مباريات هذا الموسم في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile" والكونفدرالية وتمكن من تسجيل هدف واحد فقط .

مروان حمدى

تعرض مروان حمدى مهاجم فريق المصرى البورسعيدى لهجوم كبير من قبل الجمهور عقب الظهور بشكل متواضع في مباريات الفريق ببطولة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile" حيث شارك في 5 مباريات وتمكن من تسجيل هدف وحيد.