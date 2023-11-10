شكرا لقرائتكم خبر عن ابرزهم صلاح محسن وأكرم توفيق.. غياب 11 لاعباً عن الأهلي أمام الجونة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة الأهلي لمباراة الجونة غداً في الدوري والتي أعلنها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق غيابات كثيرة سواء للإصابة أو للراحة أو للإيقاف.

وشملت قائمة الأهلي أمام الجونة غداً غياب 11 لاعباً وهم : أكرم توفيق ، صلاح محسن ، محمود متولي ، علي معلول ، عمرو السولية ، رضا سليم، محمد الضاوي كريستو ، حمزة علاء ، معتز محمد ، محمد زعلول ومعهم محمود عبد المنعم كهربا للأيقاف.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، قائمة الفريق لخوض مباراة الجونة غداً في الدوري ( دوري nile ) ، وتضم قائمة الأهلي لمباراة ، الجونة ، كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، نيدفيد.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر

واختتم فريق الاهلي تدريباته اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة في الخامسة من مساء غداً،السبت في إطار ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز ( دوري nile ).

انطلق المران في العاشرة صباح اليوم، حيث قام مارسيل كولر المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين لمناقشة آخر الاستعدادات الفنية ‏الخاصة بالمباراة.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة، قبل أن يستكمل الفريق بقية الفقرات الخططية واختتم ‏المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ‏ملعب ‏المقاولون العرب