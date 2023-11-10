شكرا لقرائتكم خبر عن أبو سليم الليبى يصل القاهرة 19 نوفمبر لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة نادى أبو سليم الليبى إلى القاهرة يوم 19 نوفمبر الجاري استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك في المباراة المقرر له يوم 26 من ذات الشهر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى، فى المباراة المقرر لها فى السادسة مساء يوم الأحد 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، أبو سليم الليبى.

وطلب معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من لاعبى الأبيض غلق صفحة بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضى وانتهت بتأهل الفريق إلى نهائى كأس مصر.

وشدد جمال على نسيان مواجهة بيراميدز من أجل التركيز فى المرحلة المقبلة ومواجهة أبو سليم الليبى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها يوم 26 نوفمبر الجارى.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على بيراميدز فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.

وفضل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.