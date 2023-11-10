شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أبرز الملفات على طاولة مجلس الزمالك فى اجتماع الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب العديد من الملفات المهمة المتعلقة بالقلعة البيضاء في الاجتماع المقبل المقرر له يوم الإثنين المقبل في مقر النادى خاصة إن هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى الحسم.

ويطرح

"الخليج 365"في سلسلة "س وج"التي يقدمها بشكل يومى لمتابعيه أبرز الإجابات عن الأسئلة المطروحة من قبل جماهير القلعة البيضاء وتخص الاجتماع وجاءت كالتالى : س: هل يناقش مجلس الزمالك ملف أحمد فتوح ومحمد صبحى ؟

ج: الزمالك سيعلن عن نتائج التحقيق مع ثنائى الفريق أحمد فتوح الظهير الأيسر ومحمد صبحى حارس المرمى،حتى يتم اتخاذ القرار النهائي بمصيرهما خاصة أن الإدارة في وقت سابق عرضتهما للبيع وحولتهما للتحقيق بسبب ما بدر منهما من مغادرة معسكر مباراة زد بالدورى ليلة اللقاء.

س: هل يتطرق المجلس إلى ملف المدير الفني الجديد للزمالك ؟

ج: يأتي ملف المدير الفني الجديد لفريق الزمالك،على رأس الملفات التي يناقشها مجلس القلعة البيضاء خاصة بعد عرض العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب عليهم، حيث يدرس الأعضاء كل الأسماء بعناية ودقة شديدة، للاستقرارعلى أحدهم لقيادة الفريق خلفاً للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.

س: هل يناقش الزمالك آخر التطورات في ملف أزمة إيقاف القيد ؟

ج: من المقرر أن يناقش مجلس إدارة نادى الزمالك مع عمرو أدهم عضو المجلس،أخر ما وصل إليه ملف إيقاف القيد خاصة أنه المكلف به حيث سيعرض لمجلس القلعة البيضاء،أخر الاتصالات بالأخص مع نادى سبورتنج لشبونة باعتباره صاحب الغرامة الأكبر الموقعة على النادى.

س: هل يعتمد الزمالك مكافأة التأهل إلى نهائي كأس مصر ؟

ج: ينوى الزمالك في اجتماعه المقبل اعتماد المكافآت المالية التي قرر صرفها للاعبين بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح والتأهل إلى نهائي كأس مصر لملاقاة الأهلى يوم 13 مارس 2024 .