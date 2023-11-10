شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطمأن على رضا سليم في الأهلي قبل بدء التأهيل من جراحة الترقوة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطمأن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي وأعضاء الجهاز المعاون على حالة رضا سليم لاعب الفريق خلال تواجد الأخير اليوم بملعب التتش لبدء برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته الأخيرة .

وتواجد رضا سليم بملعب مختار التتش على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم؛ استعدادا ‏لمواجهة الجونة غدا السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏



كولر ورضا سليم

وعقد اللاعب جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق لمتابعة تطورات حالته، قبل أن يبدأ برنامج التأهيل البدني خلال ‏الساعات القادمة.‏

ويؤدي رضا سليم برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للأهلي ، وأكد الدكتور أحمد جاب الله أن حالة رضا سليم مطمئنة للغاية، بعد الجراحة التي ‏خضع لها في عظمة الترقوة، وأوضح أنه تواصل مع إخصائي الجراحة الذي أشرف على علاج اللاعب، وتأكد من تحسن حالته.

في وقت سابق ،أكد أشرف محرم، الطبيب المعالج لـ رضا سليم، بدء اللاعب التأهيل بعد جراحة الترقوة، والتى تمت الخميس قبل الماضي بعد أسبوع من إجراء الجراحة ، مؤكداً عودة اللاعب للملاعب مجددا للمشاركة فى المباريات عقب 3 شهور.

وأجرى المغربى رضا سليم لاعب الأهلي عملية جراحة ، الخميس قبل الماضي، لتثبيت عظمة الترقوة بعد تعرضه للإصابة بكسر في العظمة بعد 5 دقائق من مشاركته بديلا فى مباراة فريقه ضد صن داونز فى إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

واختتم الاهلي تدريباته اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة في الخامسة من مساء غداً،السبت في إطار ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز ( دوري nile ).

وانطلق المران في العاشرة صباح اليوم، حيث قام مارسيل كولر المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين لمناقشة آخر الاستعدادات الفنية ‏الخاصة بالمباراة.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة، قبل أن يستكمل الفريق بقية الفقرات الخططية واختتم ‏المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ‏ملعب ‏المقاولون العرب