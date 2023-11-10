شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمود علاء بتمزق فى العضلة الخلفية واتجاه كبير لغيابه أمام أبوسليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثببت الفحوصات الطبية التي أجراها محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إصابته بمزق في العضلة الخلفية،حيث يخوض اللاعب عمليات التأهيل اللازمة في الفترة الحالية للعودة سريعاً إلى الملاعب.

وتعرض محمود علاء للإصابة في مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر مما اضطر معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال الجهاز الفني في اللقاء الذى انتهتى بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح وتأهله إلى النهائي.

وكشف مصدر لـ الخليج 365 أن موقف اللاعب ما زال غامضاً من مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،خاصة أن مدة الغياب ستتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى، فى المباراة المقرر لها فى السادسة مساء يوم الأحد 26 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، أبو سليم الليبى.

وطلب معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من لاعبى الأبيض غلق صفحة بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضى وانتهت بتأهل الفريق إلى نهائى كأس مصر.

وشدد جمال على نسيان مواجهة بيراميدز من أجل التركيز فى المرحلة المقبلة ومواجهة أبو سليم الليبى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها يوم 26 نوفمبر الجارى.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على بيراميدز فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.

وفضل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.