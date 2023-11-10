7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10-11-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مران الأهلى الأخير قبل السفر للجونة.. محاضرة وفقرة بدنية وتقسيمة قوية

اختتم فريق الاهلي تدريباته اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة في الخامسة من مساء غداً،السبت في إطار ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز ( دوري nile ). كاف يخطر الزمالك بحكام مباراة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب. رسمياً.. الداخلية يعلن التعاقد مع هيثم شعبان لتدريب الفريق أعلن نادي الداخلية برئاسة اللواء عثمان الدسوقى تعاقده مع هيثم شعبان لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة على أن يستمر تعاقده مع النادي لنهاية الموسم الجاري ومعه عمرو حسن مدرباً عاماً، ويتولى هيثم شعبان مسئولية تدريب الفريق خلفاً لـ ميمي عبد الرازق الذي رحل عن منصبه بعد الخسارة من سيراميكا في الدوري. توج البطل المصرى كريم عبد الجواد ببطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

يتمسك مسئولو نادى الزمالك بالمشاركة فى بطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال بنسخته الجديدة، والتى ستقام فى الإمارات بمشاركة أربعة فرق فى الفترة ما بين 23 لـ29 ديسمبر المقبل.

حدد مسئولو النادي الأهلي يوم 10 ديسمبر المقبل موعداً للسفر إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي يستهلها المارد الأحمر يوم 15 الشهر ذاته بمواجهة الفائز من مواجهة يوم 12 ديسمبر والتي تجمع إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

يعلن فى الساعات القليلة القادمة البرازيلى روجيريو ميكالى عن قائمة المنتخب الأولمبى المستدعاة لخوض معسكر نوفمبر الجارى، استعدادا للمشاركة فى دورى الألعاب الأولمبية.