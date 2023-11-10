شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من رحلة الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادى الأهلى على فيس بوك صوراً من تواجد بعثة ألفريق فى مطار القاهرة قبل السفر للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى المصرى .



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (1)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (2)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (3)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (4)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (5)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (6)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (7)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (8)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (9)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (10)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (11)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (12)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (13)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (14)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (15)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (16)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (17)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (18)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (19)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (20)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (21)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (22)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (23)



مشاهد من سفر الأهلى للغردقة لمواجهة الجونة فى الدورى (24)

وأعلن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ، قائمة الفريق لمباراة الجونة المقرر لها الخامسة من مساء غداً ، السبت، فى بطولة الدورى المصرى ( دورى nile ) ، والتى تضم ، كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامى ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدى أفشة، نيدفيد.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسى تأو، أنتونى موديست، طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر

فيما تشمل قائمة الأهلي أمام الجونة غياب 11 لاعباً وهم: أكرم توفيق ، صلاح محسن ، محمود متولى ، على معلول ، عمرو السولية ، رضا سليم، محمد الضأوى كريستو ، حمزة علاء ، معتز محمد ، محمد زعلول ومعهم محمود عبد المنعم كهربا للأيقاف.

واختتم فريق الاهلى تدريباته اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة ، وانطلق المران فى العاشرة صباح اليوم، حيث قام مارسيل كولر المدير ألفنى بعقد محاضرة للاعبين لمناقشة آخر الاستعدادات ألفنية ‏الخاصة بالمباراة وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز ألفنى للمباراة، قبل أن يستكمل ألفريق بقية ألفقرات الخططية واختتم ‏المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع ألفريقين يوم الأربعاء الماضي على ‏ملعب ‏المقأولون العرب