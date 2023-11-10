شكرا لقرائتكم خبر عن ونش "الزمالك" يعلن خطوة جديدة فى تأهيله من الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك،صورة عبر صفحته عبر "ستورى إنستجرام" ألمح فيها لقرب انتهاء عملية التأهيل من الرباط الصليبى خاصة أنها مصحوبة "ببطاريتان" مشحونتان بنسبة 100 %.

واقترب "الونش" من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض،بعد وصول عملية التأهيل التي يخوضها في الفترة الحالية إلى المراحل النهائية.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها فى منتصف فبراير 2024 ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دورى نايل ظهور الونش الأول مع الفريق الأبيض خاصة أن ذلك الوقت سيكون اللاعب جاهزاً تحت تصرف الجهاز الفنى.

فى سياق مختلف أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب.

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي و أيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.