شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الثقة ينظم ورشة عمل «ضمان الجودة وتحسين الأداء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار جهود نادي الثقة للمعاقين من أجل التنمية المهنية المستدامة وتحقيق متطلبات جائزة الشارقة للاستدامة، نظم النادي ورشة عمل بعنوان «ضمان الجودة وتحسين مستوى الأداء» وذلك ضمن البرامج التدريبية للموارد البشرية بالنادي.

وتهدف الورشة التدريبية إلى التعرف إلى أحدث المعايير والأساليب العالمية المتعلقة بضمان الجودة وتطبيق الأدوات والأساليب المعاصرة في تقييم الأداء بكفاءة من خلال استراتيجيات فعالة لضمان تحقيق الجودة المستهدفة.

وأكد أحمد سالم السويدي المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، أن إدارة نادي الثقة للمعاقين تسعى إلى تطوير الأداء لدى العاملين بالنادي من خلال برامج تدريبية مستدامة تم إعداداها من قبل قسم الموارد البشرية لتحقيق مفهوم تطوير الأداء المستدام.

وأضاف السويدي أن منهجية التدريب في نادي الثقة تعتمد على تقارب تفاعلي يجمع بين النظرية والتطبيق العملي، من خلال تقديم محاضرات توضيحية تتناول لأحدث المفاهيم والأدوات تسهم في تطوير الأداء وضمان الجودة، تتخللها تمارين وحالات دراسية تسعى إلى ترجمة المعرفة إلى مهارات قابلة للتطبيق.