شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف 7 بطولات دولية و25 فعالية متنوعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد دبي تنظيم 25 فعالية رياضية من بينها 7 بطولات دولية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في نهاية الأسبوع الجاري بمختلف مناطق دبي، وتستقطب أكثر من 2000 مشارك من خارج الدولة، إضافة إلى الزائرين والمرافقين من الطواقم الفنية والمدربين.

وتتصدر بطولة وأوشن مان الدولية للسباحة البطولات الدولية في عدد المشاركين من خارج الدولة، حيث يشارك أكثر من 600 مشارك سباح وسباحة من خارج الدولة، وتقام البطولة على شاطئ أم سقيم، ويتنافس فيه المشاركون في أربع مسافات هي 10، و5، و1.5 كيلومتر وسباق 500 متر للأطفال، إضافة إلى سباق الفرق لمسافة 1.5 كيلومتر.

وتقام المرحلة الأخيرة من بطولة «هايك آند فلاي» الدولية الثانية التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية في منطقة حتا، كما تقام بطولة تشيسترتونز للبولو الدولية للبولو التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط في نادي ديزرت بالم للبولو بحديقة دبي باركس آند ريزورتس وتنظمها شركة تشيسترتونز العالمية.

وتقام منافسات بطولة سباق جبال الألب للتزلج على الجليد في قاعة سكي دبي بمول الإمارات، وينطلق سباق نصف ماراثون آسيا للجري في دبي فستيفال سيتي، كما تقام بطولتي بينكاك سيلات الآسيوية السابعة وبطولة الشرق الأوسط المفتوحة بينكاك سيلات للألعاب القتالية في قاعة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي، كما يقام رالي دبي الصحراوي السباق الأقدم في رياضة السيارات والدراجات النارية بالدولة، ويشارك فيه نخبة سائقي الراليات في العالم، وينطلق من دبي فستيفال سيتي.

ويأتي سباق تحدي الوحل وتحدي دبي للدراجات الهوائية في صدارة البطولات المحلية التي تقام في دبي، حيث يشهد تحدي الوحل مشاركة الآلاف من المتسابقين ويعد من أشهر سباقات تخطي الحواجز، وتنظمه شركة تاف مادر العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية ورياضات المغامرة، ويقام السباق يومي 11 و12 نوفمبر الجاري في مضمار جبل علي بمنطقة البرشاء، كما يشارك عشرات الآلاف من مختلف فئات المجتمع في تحدي دبي للدراجات الهوائية الذي يقام في شارع الشيخ زايد.

وتتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية الخامسة، حيث تقام بطولة الكريكت في نزل العمال بمنطقة جبل علي، كما تتواصل منافسات دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات الدورة الأكبر من نوعها، حيث تقام بطولة البادل في نادي جست بادل بميناء راشد.

وتقام بطولة كأس افتتاحية الموسم للبولو في نادي دبي للبولو والفروسية، ويقام كأس ديناستي للجمباز في مجمع حمدان الرياضي، وتقام بطولة الأندية لرمي القرص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استاد ذا سفنز، ويقام كأس ايه اف سي للفوت فولي في قرية ايه اف سي بفندق هيلتون جي بي آر، كما تقام بطولة سباق تورف للكروسفيت في مدينة دبي الرياضية.

ويختتم سباق جري السيدات مراحله الأربعة في بحيرات الحب بالسباق الأخير الذي يشهد مشاركة واسعة من السيدات اللاتي يجمعن أربع ميداليات مبتكرة للسباقات الأربعة لتشكل مجتمعة اسم دبي مع صور لأبرز المعالم السياحية التي أقيمت فيها منافسات السباقات الأربعة.

ويقام سباق دبي للقوارب الشراعة المحلية فئة 43 قدم، ويقام تحدي القمم للهايكنغ في منطقة حتا، وتقام بطولة الجمباز الفني التحضيرية في مدرسة جميرا الثانوية بشارع الوصل، ويقام دوري الشطرنج المتنوع في أكاديمية اتصالات، ويقام سباق سكتشرز للجري في ميناء راشد، ويقام تحدي أديداس ولي ميلز للياقة البدنية في شارع الشيخ زايد، وتقام بطولة فورتونا الداخلية للريشة الطائرة في أكاديمية فورتونا بمنطقة ديرة.