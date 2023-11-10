شكرا لقرائتكم خبر عن راتكليف يقترب من شراء حصة أقلية في مانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

يتجه الملياردير البريطاني جيم راتكليف إلى اتمام عملية شراء حصة أقلية في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية،الجمعة.

ومن المتوقع أن تدفع شركة «إينيوس» التي يملكها راتكليف 1.5 مليار دولار أمريكي مقابل حصة توازي نحو 25 % من النادي العريق، إضافة إلى توليه جزءاً مهماً من إدارة عمليات كرة القدم في النادي.

ورغم عدم وجود جدول زمني محدد لإتمام الصفقة، إلا أنّ شبكة «بي بي سي» قالت، إن «ذلك قد يتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل».

وكانت عائلة غلايزر التي تملك غالبية أسهم النادي أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنّها تبحث عن «بدلاء استراتيجيين» لمساعدة النادي على التطوّر، ومن ضمنها إمكانية بيع النادي.