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الامارات | رسمياً.. الوحدة يقيل موسيماني ومدرب الرديف "البديل"

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، رسمياً، اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حول إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين.
وقررت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم تعيين مدرب فريق الرديف أرنو بويتنويج مدرباً للفريق الأول خلال الفترة المقبلة دون تحديد ما إذا كان سيستمر بشكل مؤقت لنهاية الموسم أو بشكل مؤقت.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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