الامارات | رسمياً.. الوحدة يقيل موسيماني ومدرب الرديف "البديل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، رسمياً، اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حول إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين.

وقررت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم تعيين مدرب فريق الرديف أرنو بويتنويج مدرباً للفريق الأول خلال الفترة المقبلة دون تحديد ما إذا كان سيستمر بشكل مؤقت لنهاية الموسم أو بشكل مؤقت.