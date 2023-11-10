خيسوس و سافيتش يتسلمان جوائز الأفضل في الدوري السعودي بشهر أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - تسلم خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي جائز أفضل مدرب في الدوري السعودي خلال شهر أكتوبر الماضي والمقدمة من دوري روشن للمحترفين.

ونجح خيسوس في تحقيق 3 انتصارات خلال المباريات الثلاثة التي خاضها خلال شهر أكتوبر، وسجل الفريق 7 أهداف بينما استقبلت شباكه هدفًا وحيدًا.

كما حصل النجم الصربي سيرجي سافيتش على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي خلال شهر أكتوبر.

ياسين بونو يتسلم جائزة أفضل حارس

تسلم النجم المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال السعودي جائزة أفضل حارس في الدوري السعودي خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتمكن ياسين بونو من الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين من أصل المواجهات الثلاثة التي خاضها فريقه في شهر أكتوبر، بينما تلقت شباكه هدفًا وحيدًا أمام الأهلي في المباراة الثالثة.

ويعد بونو من أفضل الحراس في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم ويقدم مستويات أكثر من رائعة.

الهلال يواجه التعاون في الدوري :

ويلتقي الهلال مع التعاون في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".