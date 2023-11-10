شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: لم يصلنا أي إخطار بإحالة ممدوح عيد للجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال عمر مدحت المدير التجاري لنادي بيراميدز أن النادي لم يصله أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن ما ذكره عامر حسين عضو مجلس الجبلاية بشأن إحالة ممدوح عيد الرئيس التنفيذى للنادى إلى لجنة الانضباط مؤخراً.

وأعلن عامر حسين أن اتحاد الكرة قرر إحالة ممدوح عيد للجنة الانضباط بحجة ما وصفه بأنه هجوم على لجنة الحكام عقب مباراة بيراميدز والزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

وتساءل عمر مدحت : إحالة أي فرد من منظومة اتحاد الكرة للجنة الأنضباط يقتضي اجتماعا لمجلس إدارة الجبلاية لاتخاذ القرار، فمتى وأين اجتمع اتحاد الكرة ، أم أن القرار صدر من عامر حسين نفسه على الهواء؟ وكيف يعلنه في الإعلام ولم يصدر من اتحاد الكرة أي تفاصيل بشأن اجتماع رسمي للإدارة تعلن فيه تفاصيل الإحالة وأي قرارات أخرى؟!!