شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: لم يصلنا أي إخطار بإحالة ممدوح عيد للجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قال عمر مدحت المدير التجاري لنادي بيراميدز أن النادي لم يصله أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن ما ذكره عامر حسين عضو مجلس الجبلاية بشأن إحالة ممدوح عيد الرئيس التنفيذى للنادى إلى لجنة الانضباط مؤخراً.
وأعلن عامر حسين أن اتحاد الكرة قرر إحالة ممدوح عيد للجنة الانضباط بحجة ما وصفه بأنه هجوم على لجنة الحكام عقب مباراة بيراميدز والزمالك في نصف نهائي كأس مصر.
وتساءل عمر مدحت : إحالة أي فرد من منظومة اتحاد الكرة للجنة الأنضباط يقتضي اجتماعا لمجلس إدارة الجبلاية لاتخاذ القرار، فمتى وأين اجتمع اتحاد الكرة ، أم أن القرار صدر من عامر حسين نفسه على الهواء؟ وكيف يعلنه في الإعلام ولم يصدر من اتحاد الكرة أي تفاصيل بشأن اجتماع رسمي للإدارة تعلن فيه تفاصيل الإحالة وأي قرارات أخرى؟!!
وكان عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم قد أعلن إحالة ممدوح عيد رئيس للجنة الانضباط بسبب اتهاماته للتحكيم عقب مباراة الزمالك، والتي خسرها الفريق السماوي، وأضاع فرصة التأهل لنهائي كأس مصر.
وقال عامر في تصريحات تليفزيونية: "فى كرة القدم هناك انفعالات كثيرة، وهناك عقوبات أيضًا، واتحاد الكرة قرر تحويل عيد إلى لجنة الانضباط بعد تصريحاته عن التحكيم، ولا أحد يتدخل في عمل اللجنة وهي صاحبة الحق في إصدار العقوبات ضده".
وأضاف: "من واجبنا حماية حكام الكرة المصرية، وأن نجلب لهم حقوقهم كاملة، خصوصا في وجود فيتور بيريرا المسئول عن الحكام، ونعلم أن هناك سلبيات في وجود التصنيف الجديد لكن هناك تجربة جديدة لها أيضا إيجابيات، وهناك حكام شباب تم تصعيدهم سيكونون مستقبل التحكيم المصري"وأتم: "مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ستكون يوم 13 مارس 2024، وهو الموعد الأنسب للفريقين.
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