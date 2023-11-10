شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يوافق على طلب الجهاز الفني بإلغاء معسكر الغردقة والفريق يعود إلى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ويستأنف الفريق تدريباته باستاد الكلية الحربية اعتبارا من اليوم الجمعة ، فيما يبدأ الفريق تدريباته ببورسعيد اعتبارا من الثلاثاء المقبل وذلك استعدادًا لاستئناف مبارياته بالدوري والتي يستهلها المصري بملاقاة نظيره فريق انبي والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.
وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.
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