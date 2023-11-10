شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يبحث عن وديات خلال فترة التوقف الدولى قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبى عن وديات خلال فترة التوقف الدولى التى ينشغل فيها المنتخب الوطنى بمواجهتى جيبوتي يوم 16 نوفمبرعلى استاد القاهرة الدولى، وسيراليون يوم 19 من الشهر ذاته فى ليبيريا.

ويرغب تامر مصطفى الحفاظ على لياقة لاعبيه البدنية،وحالتهم الفنية خاصة أن أول مباراة لإنبى بعد فترة التوقف الدولى أول ديسمبر المقبل أمام المصرى البورسعيدى ضمن منافسات الجولة السابعة من دورى nile.

من جانبه أكد تامر مصطفى أن الفريق البترولى يمتلك لاعبين رجال على قدر المسئولية، مؤكداً أن طموحه هو الوصول إلى مراكز متقدمة فى جدول الدورى وإعادة أمجاد النادى البترولى.

وقال تامر مصطفى، خلال تصريحات تلفزيونية، إن نادى إنبي يمتلك قطاع ناشئين قوى لافتا إلى البيئة داخل النادى البترولى تساعد على التفوق والنجاح مشيراً إلى أنه يتمنى استمرارا النجاحات فى الفترة المقبلة.

وكشف المدير الفنى لفريق إنبى أن اللاعب الذى يمتلك الشخصية يساعدة على تطويره موضحاً أن محمد حمدى وأحمد نادر حواش من النجوم الذين يمتلكون هذه السمات وساعدهما ذلك فى الانضمام لقائمة المنتخب الوطنى.

وأكد تامر مصطفى أنه يتمنى احتراف اللاعبين الشباب فى إنبى فى أوروبا لتقديم صورة جيدة عن النادى البترولى، لافتاً إلى أنه يتمنى استمرار المستوى الجيد فى الدورى والتواجد فى المربع الذهبي بالدورى.

وأوضح تامر مصطفى أن التوقف الدولى سيتسبب فى ضرر للفريق خاصة أنهم يقدموا مستوى جيد فى الفترة الحالية بالفوز فى أخر ثلاثة مباريات متمنياً المشاركة فى المسابقات الأفريقية فى الموسم المقبل.