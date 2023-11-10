شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يهزم الشمس 2/1 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، علي الفريق الأول بنادي الشمس بنتيجة 2/1 ، في ختام الاستعدادات لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس.

سجل هدفي منتخب الشباب محمد عبد الله ومهند محمد .

بدأ المنتخب بتشكيل يضم كلا من عبد المنعم تامر ، أحمد عابدين ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحسن أبو المعاطي في الدفاع ، ومحمد السيد وأحمد خالد كباكا ومروان محمد في الوسط، وعمر خضر ومحمد عبد الله وكريم سعيد في الهجوم .

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.