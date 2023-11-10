شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الهلال الليبى وديا الأحد استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو نادى الإسماعيلى على مواجهة الهلال الليبى يوم الأحد المقبل، على استاد الاسماعيلية، فى أولى المباريات الودية التى يخوضها الدراويش خلال فترة التوقف الدولى استعدادا لمواجهة بيراميدز.

وطلب إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، خوض عدة مباريات ودية من أجل تجهيز اللاعبين استعدادا لمواجهة بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة في دورى Nil.

ويسعى إيهاب جلال، لاستغلال فترة توقف الدوري لعلاج الأزمات الفنية التي يعانى منها الفريق الأصفر، وعلى رأسها ضعف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف في 6 لقاءات، وعلاج العقم التهديفى الذى لازم الإسماعيلى فى المباريات الماضية، وسجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.

وحذر إيهاب جلال اللاعبين الأساسيين بإحالتهم إلى دكة البدلاء بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين، ووضع برنامج بدنى قوي لكل اللاعبين لرفع كفاءتهم البدنية التي تأثرت كثيرا في المباريات الماضية.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى لقاء و تعادل فى مثله خسر فى 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.