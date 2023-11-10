شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتمسك ببقاء القندوسى لنهاية الموسم ويرفض قطع إعارته فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو نادى سيراميكا، ببقاء الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط الفريق المعار من النادى الأهلى، لنهاية الموسم مع الفريق، رافضين أي محاولة لقطع إعارته خلال شهر يناير المقبل.

وكشف معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، أن أحمد القندوسى يقدم أداء مميزا مع الفريق وأصبح أحد الأعمدة الرئيسية خلال المباريات التي لعبها، وأن سبب تألقه مع الفريق هو التحرر الذي يملكه فى أرض الملعب، بناءً على تعليمات أيمن الرمادي مثله مثل باقي اللاعبين في خط الوسط.

وأوضح المدير الرياضى لسيراميكا: القندوسي لم يحصل على فرصة كاملة مع الأهلي، اللاعب يشارك بحرية أكثر وثبت نفسه للجميع، هو بالفعل لاعب ممتاز اخلاقيا وفنيا".

وأكد معتز البطاوى أن إعارة القندوسي لمدة سنة، ولا يوجد بند ينص بأحقية الأهلي قطع الإعارة، ولا يوجد أولوية بيع لصالح سيراميكا، ولن نفرط في خدماته في شهر يناير المقبل.

ونجح أحمد القندوسى في خطف الأضواء خلال أول 6 مباريات شارك فيها مع سيراميكا، حيث أحرز 5 أهداف وصنع هدفا آخر في 6 مباريات، وأصبح هداف الفريق، كما ينافس على صدارة هدافى الدورى متأخرا بهدف عن الأنجولولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى.