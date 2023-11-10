شكرا لقرائتكم خبر عن غياب ماديسون وميكي فان عن توتنهام للإصابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

كشف المدرب الأسترالي لنادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم أنج بوستيكوغلو، الجمعة، أن الثنائي جيمس ماديسون، والهولندي ميكي فان دي فن، سيغيبا حتى بداية العام الجديد.

وتعرّض المدافع الهولندي الدولي لإصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن، وصانع الألعاب الدولي ماديسون في كاحل قدمه اليسرى في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول للمباراة التي خسرها ضد الجار والضيف تشلسي 1-4 الاثنين.

وشهدت المباراة أيضاً طرد الثنائي الأرجنتيني كريستيان روميرو (33) والإيطالي ديستيني أودوغي (55) في الخسارة الأولى للفريق اللندني في الدوري هذا الموسم، ما سيفقد بوستيكوغلو العديد من خياراته البارزة في مواجهة مضيفه ولفرهامبتون السبت.

وقال بوستيكوغلو «من العدل أن نقول إن شيئاً ما حدث بعد يوم الاثنين»، مضيفاً أنه «من الواضح أن إصابة ميكي بتمزق في الفخذ، علمنا أنها كانت قوية إلى حد ما، ربما تستغرق شهرين كي يعود في العام الجديد».

وتابع: «حالة ماديسون أسوأ بكثير مما كنا نعتقد. لقد خرج مصاباً في الكاحل ولم يكن الأمر جيداً في اليوم التالي، لذلك أرسلناه لإجراء فحص بالأشعة. وأيضاً قد يعود حتى العام الجديد».

وكان توتنهام الذي تراجع إلى المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، أكدّ في وقت سابق، الجمعة، انسحاب ماديسون من تشكيلة المنتخب الإنجليزي التي ستخوض هذا الشهر غمار تصفيات كأس أوروبا 2024.