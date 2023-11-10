الهلال والتعاون.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الهلال والتعاون المقامة الآن على ملعب استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الأسبوع 13 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وإهدار الفرص على كلا المرميين، أبرزها هدف النجم ميتروفيتش الملغي للهلال بسبب خطأ على اللاعب الصربي.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: كوليبالي – حسان تمبكتي – سعود عبد الحميد – ياسر الشهراني

الوسط: ناصر الدوسري – محمد كنو - ميشيل

الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم – ميتروفيتش

وتشهد قائمة الهلال لمباراة التعاون غياب كل من نيمار و روبن نيفيز و سيرجي سافيتش و علي البليهي و سلمان الفرج.

ويتربع فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، بينما يأتي فريق التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.